"Появление материнского капитала приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей", - Нина Крючкова Бизнес

Вице-президент, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова прокомментировала ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.

В ежегодном послании 15 января президент Владимир Путин предложил давать материнский капитал за первого ребенка (в настоящее время он составляет 466,6 тысяч рублей) и увеличить его на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тысяч рублей и будет ежегодно индексироваться.

Стоит ли банкам ожидать резкого роста спроса на ипотеку с участием маткапиатала? Именно на вопрос "Стоит ли банкам ожидать резкого роста спроса на ипотеку с участием маткапиатала?" и ответила Нина Крючкова.

"На данный момент доля ипотечных кредитов по программам с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса, выданных в 2019 году в банке "Открытие" составляет 2,54%. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в прошлом году больше всего кредитов с использованием материнского капитала было оформлено в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде. За 2019 год средний размер первоначального взноса составил порядка 800 тыс рублей", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие".

"Появление материнского капитала, скорее всего, приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году и в последующие годы, но надо понимать, что размера капитала в крупных городах, как правило, не хватает для первоначального взноса, и клиентам все равно приходится добавлять собственные средства", - добавила она.

"Для какой-то части населения это будет возможность частично погасить действующую ипотеку. Для молодых семей на данный момент действует множество различных льготных программ на приобретение жилья, поэтому вряд ли нововведения приведут к падению их популярности - слишком велик выбор. Скорее наоборот – это может стать дополнительным стимулом ля роста спроса", - отметила Нина Крючкова.

"На данный момент 73% кредитов банка "Открытие", выданных с использованием материнского капитала в 2019 году, было предоставлено на покупку недвижимости на вторичном рынке. С учетом того, что молодые семьи в большинстве случаев приобретают с использованием ипотечного кредита свое первое жилье, существенного влияния на изменение долей не произойдет", - подвела итог вице-президент банка.