Двух пьяных авиапассажиров, устроивших драку в самолете, арестовали в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двух пьяных авиапассажиров, устроивших драку в самолете, который летел из таиландского города Пхукет в Нижний Новгород, арестовали в аэропорту "Стригино" 17 января 2020 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель авиакомпании обратился в дежурную часть Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте с заявлением, что на борту самолета находятся пассажиры, которые нарушают общественный порядок.

Приехавший наряд полиции установил, что двое мужчин в салоне самолета распивали спиртные напитки. На замечания бортпроводников они не реагировали. Позже один из них спровоцировал конфликт с другими пассажирами, размахивал руками, нецензурно выражался.

Авиадебоширов доставили в линейный отдел полиции, где в отношении них составили протоколы по статьям: "распитие алкогольной продукции в запрещенных местах" и "появление в общественных местах в состоянии опьянения". Нарушителям спокойствия грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Видео предоставлено МВД России.