Последние новости рубрики Общество
17 января 2020 15:43  [363] Провал асфальта на Стрелке в Нижнем Новгороде устранен
17 января 2020 15:37  [62] Более 20 тысяч судебных приказов вынесено в отношении должников Дзержинска и Кстова
17 января 2020 15:25  [92] Администрация Нижнего Новгорода продолжает дорабатывать вопрос о работе автобусных валидаторов
17 января 2020 15:12  [88] Верховный суд России поддержал РСТ Нижегородской области в споре с "МРСК Центра и Приволжья"
17 января 2020 14:41  [90] Нижегородский водоканал проверил качество воды в нижегородских храмах
17 января 2020 14:10  [97] Нижегородским студентам предложили пройти стажировку в Японии
17 января 2020 14:03  [176] Новые автобусы, вместо отмененных, выйдут на маршруты в Нижнем Новгороде до конца недели
17 января 2020 13:32  [361] Новые слушания по планировке территории правого берега Оки в Нижнем Новгороде пройдут 5 февраля
17 января 2020 11:33  [438] АПЗ победил в конкурсе "Лучшая российская кадровая служба-2019"
17 января 2020 11:13  [125] "Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги реализации благотворительных проектов в 2019 году
Общество

Верховный суд России поддержал РСТ Нижегородской области в споре с "МРСК Центра и Приволжья"

17 января 2020 15:12  [88] Общество

Верховный суд России поддержал РСТ Нижегородской области в споре с ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассмотрела спор между РСТ Нижегородской области и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по вопросу включения затрат по оплате налога на прибыль в состав необходимой валовой выручки организации на 2019 год. Заседание состоялось 16 января 2020 года.

Напомним, в августе 2019 года Нижегородский областной суд согласился с региональной службой по тарифам Нижегородской области, что отсутствуют достаточные основания для учета в составе необходимой валовой выручки организации дополнительных затрат по налогу на прибыль на сумму более 1,8 млрд рублей. Удовлетворение заявленных требований привело бы к росту стоимости услуг по передаче электроэнергии, а также ее стоимости для всех потребителей региона.

Не согласившись с решением суда, ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оспорило его в апелляционной инстанции. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Верховный суд РФ с учетом заключения Генеральной прокуратуры РФ не нашел правовых оснований для ее удовлетворения и оставил в силе судебный акт Нижегородского областного суда. Решение суда вступило в законную силу.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph