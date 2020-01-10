Верховный суд России поддержал РСТ Нижегородской области в споре с "МРСК Центра и Приволжья" Общество

Верховный суд России поддержал РСТ Нижегородской области в споре с ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.



Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассмотрела спор между РСТ Нижегородской области и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по вопросу включения затрат по оплате налога на прибыль в состав необходимой валовой выручки организации на 2019 год. Заседание состоялось 16 января 2020 года.

Напомним, в августе 2019 года Нижегородский областной суд согласился с региональной службой по тарифам Нижегородской области, что отсутствуют достаточные основания для учета в составе необходимой валовой выручки организации дополнительных затрат по налогу на прибыль на сумму более 1,8 млрд рублей. Удовлетворение заявленных требований привело бы к росту стоимости услуг по передаче электроэнергии, а также ее стоимости для всех потребителей региона.

Не согласившись с решением суда, ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оспорило его в апелляционной инстанции. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Верховный суд РФ с учетом заключения Генеральной прокуратуры РФ не нашел правовых оснований для ее удовлетворения и оставил в силе судебный акт Нижегородского областного суда. Решение суда вступило в законную силу.