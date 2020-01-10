Провал асфальта на Стрелке в Нижнем Новгороде устранен Общество

Фото: Администрация Канавинского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Провал асфальта напротив дома №7 на улице Стрелка в Нижнем Новгороде устранен. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Канавинского района.

По словам специалистов отдела коммунального хозяйства и содержания дорог районной администрации, в месте провала проведена герметизация шва плиты перекрытия колодца, адорожное полотно восстановлено асфальтобетонным покрытием.

Работы осуществили подрядчики МП "Коммунальное хозяйство" и АО "Нижегородский водоканал".

По мнению специалистов, провал произошел из-за вымывания основания дорожного полотна талыми водами через неплотное примыкание плиты перекрытия колодца.

Напомним, провал был обнаружен местными жителями около областного управления ГИБДД в сторону собора Александра Невского 10 января. Размеры провала были примерно 60 на 80 см.