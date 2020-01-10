Последние новости рубрики Происшествия
17 января 2020 16:14  [2] Количество смертельных случаев на производствах Нижегородской области снизилось в пять раз за год
17 января 2020 14:55  [98] Двух пьяных авиапассажиров, устроивших драку в самолете, арестовали в Нижнем Новгороде
17 января 2020 13:04  [474] Молодая женщина с маленькой дочкой пропали в Нижнем Новгороде
17 января 2020 12:38  [451] Нижегородец подозревается в убийстве и сожжении мужчины из-за купленного автомобиля
17 января 2020 10:30  [430] Нижегородец пытался перебросить в колонию спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны
17 января 2020 01:34  [352] Автомобиль "Скорой помощи" и ГАЗель столкнулись у нижегородского ТЮЗа
16 января 2020 14:48  [272] Нижегородец украл часть моста на федеральной трассе
16 января 2020 13:31  [217] Один человек погиб на пожаре в Пильнинском районе 16 января
16 января 2020 12:06  [261] Госинспекция труда расследует случай с избиением кондуктора нижегородского автобуса
15 января 2020 12:50  [992] Житель Арзамасского района подозревается в убийстве бывшей жены и пасынка из охотничьего ружья
Происшествия

Количество смертельных случаев на производствах Нижегородской области снизилось в пять раз за год

17 января 2020 16:14  [2] Происшествия

Количество смертельных случаев на производствах в Нижегородской области снизилось в пять раз за 2019 год. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция, подводя итоги года.

В 2019 году произошло 9 групповых несчастных случаев; 19 – несчастных случаев со смертельным исходом и 96 – несчастных случаев с тяжелым исходом. Всего пострадало/погибло 124 человека.

В 2018 году произошло 6 групповых несчастных случаев; 95 – несчастных случаев со смертельным исходом и 18– несчастных случаев с тяжелым исходом. Всего пострадало/погибло 119 человек.

Отметим, что таким образом количество случаев со смертельным исходом снизилось в пять раз за прошлый год. При этом, количество несчастных случаев с тяжелым исходом выросло за год в несколько раз.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph