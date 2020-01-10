Количество смертельных случаев на производствах Нижегородской области снизилось в пять раз за год Происшествия

Количество смертельных случаев на производствах в Нижегородской области снизилось в пять раз за 2019 год. Об этом сообщает региональная Гострудинспекция, подводя итоги года.

В 2019 году произошло 9 групповых несчастных случаев; 19 – несчастных случаев со смертельным исходом и 96 – несчастных случаев с тяжелым исходом. Всего пострадало/погибло 124 человека.

В 2018 году произошло 6 групповых несчастных случаев; 95 – несчастных случаев со смертельным исходом и 18– несчастных случаев с тяжелым исходом. Всего пострадало/погибло 119 человек.

Отметим, что таким образом количество случаев со смертельным исходом снизилось в пять раз за прошлый год. При этом, количество несчастных случаев с тяжелым исходом выросло за год в несколько раз.