"Послание президента стало продолжением политики развития человеческого и экономического потенциала", - Ольга Щетинина Политика

Ольга Щетинина

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина прокомментировала послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Послание президента нашей страны Владимира Путина, на мой взгляд, стало продолжением той системной политики, которая проводится сейчас в направлении развития как человеческого потенциала, так и экономического. Многие предложения хоть и являются кардинальными, но, тем не менее, дополняют те направления нацпроектов, которые уже реализуются в нашей стране. При этом стратегия развития Нижегородской области, которая была принята в регионе в прошлом году, созвучна предложениям, представленным в послании, что дает нам дополнительные возможности для реализации поставленных задач", - сказала Ольга Щетинина.

"Если рассматривать социальную сферу, а ей было уделено максимальное внимание со стороны президента, то впервые в России прозвучало предложение о выплате материнского капитала уже при рождении первого ребенка. На самом деле в рамках стратегических сессий я не раз слышала от экспертов, общественников и многодетных семей о необходимости поддержки семей именно в период рождения первого ребенка. Это поможет молодым родителям при выборе между профессиональной самореалиацией и ограничениями, связанными с появлением наследника", - добавила она.

"Кроме того, президент еще раз подчеркнул значимость социального контракта как одной из приоритетных мер поддержки семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Это по сути объединение усилий и совместная помощь конкретной семье различными ведомствами, включая администрацию района, промышленные предприятия, управление соцзащиты. Причем это не просто разработанный план мероприятий по дополнительному обучению и переобучению человека, по повышению квалификации и даже помощи при открытии семейного бизнеса или, например, фермерского хозяйства, но и непосредственно комплексное сопровождение семьи при реализации этого плана до момента полного выхода человека из кризисной ситуации", - считает заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

"Конечно же, были озвучены предложения и по вопросам развития и поддержки здравоохранения, в том числе по решению вопросов кадрового обеспечения. В Нижегородской области эта работа уже ведется. Например, в прошлом году мы расширили меры поддержки молодых специалистов на селе. Областная программа по обеспечению жильем специалистов, работающих в учреждениях сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, по инициативе губернатора Глеба Никитина была серьезно скорректирована и теперь не предусматривает ограничений по возрасту, как ранее, по прежней программе, и рассчитана не только на молодых специалистов, но и на специалистов, уже имеющих большой опыт работы в сфере здравоохранения. Кроме того, программа распространяется не только на сельские территории, но на крупные города – например, Кстово, Павлово, Дзержинск, социальные учреждения которых также нуждаются в специалистах в сфере образования, здравоохранения и спорта", - пояснила Ольга Щетинина.

"Работу в этом направлении продолжим – вместе с экспертами и общественностью будем обсуждать, что еще можно сделать для поддержки специалистов социальной сферы, потому что без квалифицированных кадров мы реализовать все поставленные президентом и губернатором задачи достаточно сложно", - отметила депутат.

"Говорил президент и о необходимости тесной связи с гражданами по всем направлениям, о том, что власти необходимо слышать, о чем говорят люди. Он подчеркивал важность совместной выработки решений и важность поддержки инициатив. Если граждане не только видят проблему, а знают, как ее решать, то мы готовы их поддерживать. Возможностей для этого много – это и выделение грантов некоммерческим организациям, и программа по поддержке местных инициатив, и реализация проекта "Вам решать". Вместе мы точно сможем больше", - подытожила Ольга Щетинина.