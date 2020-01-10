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Общество

"От имени ЗС НО выражаю слова благодарности героям-ликвидаторам аварии", - Евгений Лебедев

18 января 2020 09:24  [298] Общество
От имени ЗС НО выражаю слова благодарности героям-ликвидаторам аварии, - Евгений Лебедев

От имени ЗС НО выражаю слова благодарности героям-ликвидаторам аварии, - Евгений Лебедев

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил обращение нижегородцам.

"Уважаемые нижегородцы! В этом году исполняется 50 лет со дня трагедии, произошедшей на производственном объединении "Завод "Красное Сормово". При строительстве атомной подводной лодки произошел несанкционированный запуск реактора. Работники завода героическим круглосуточным трудом, рискуя собой и своим здоровьем, устранили возможные последствия катастрофы. Заражения местности удалось избежать, и население города не пострадало", - сказано в обращении.

"Забыть это невозможно. Мы перед ними в неоплатном долгу. От имени Законодательного собрания Нижегородской области выражаю слова благодарности героям - ликвидаторам аварии, подвиг которых навсегда останется в нашей памяти!" - говорится в обращении.

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