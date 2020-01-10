Жители Советского района Нижнего Новгорода хотят отремонтировать к Дню Победы памятник Рокоссовскому Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В микрорайоне Кузнечиха состоялось первое собрание жителей по вопросу участия в проекте "Никто не забыт!" региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Собравшиеся единогласно проголосовали за вступление в программу ППМИ, которая им позволит к 75–му юбилею Победы в Великой Отечественной войне отремонтировать памятник маршалу К.К. Рокосовскому.

Напомним, проект "Никто не забыт!" направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

"Особенность программы развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах, в том, что ее реализация возможна лишь при активном участии жителей. По итогам проведения всех собраний, обследовании и фотофиксации всех мемориалов мы будем понимать, какие именно работы необходимо выполнить на том или ином памятном месте, далее будем готовить документы, соблюдая все условия участия, и подавать заявку на конкурс", - отметил глава администрации Владимир Исаев.

СПРАВКА:

Проект по поддержке местных инициатив реализуется на территории Нижегородской области не первый год. Суть проекта — поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения (не менее 1% от стоимости программы), муниципалитета и области.

То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.