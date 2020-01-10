Последние новости рубрики Общество
20 января 2020 17:42  [26] День снега отметили в Сарове
20 января 2020 17:28  [46] Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог
20 января 2020 16:25  [100] Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода
20 января 2020 16:04  [89] Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе
20 января 2020 15:54  [104] Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан
20 января 2020 14:51  [617] Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде
20 января 2020 14:46  [125] Нижегородец ввозил свиней в Вадский район, где действовал запрет из-за АЧС
20 января 2020 14:20  [139] Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта
20 января 2020 12:30  [140] Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты
20 января 2020 11:21  [170] Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев не заменили из-за отсутствия задания на сохранение ОКН
Общество

Жители Советского района Нижнего Новгорода хотят отремонтировать к Дню Победы памятник Рокоссовскому

18 января 2020 11:58  [449] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В микрорайоне Кузнечиха состоялось первое собрание жителей по вопросу участия в проекте "Никто не забыт!" региональной программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Собравшиеся единогласно проголосовали за вступление в программу ППМИ, которая им позволит к 75–му юбилею Победы в Великой Отечественной войне отремонтировать памятник маршалу К.К. Рокосовскому.

Напомним, проект "Никто не забыт!" направлен на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

"Особенность программы развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах, в том, что ее реализация возможна лишь при активном участии жителей. По итогам проведения всех собраний, обследовании и фотофиксации всех мемориалов мы будем понимать, какие именно работы необходимо выполнить на том или ином памятном месте, далее будем готовить документы, соблюдая все условия участия, и подавать заявку на конкурс", - отметил глава администрации Владимир Исаев.

СПРАВКА:

Проект по поддержке местных инициатив реализуется на территории Нижегородской области не первый год. Суть проекта — поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при софинансировании со стороны населения (не менее 1% от стоимости программы), муниципалитета и области.

То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph