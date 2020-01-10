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Общество

Погода на Крещение в Нижнем Новгороде: весна в середине зимы

18 января 2020 08:00  [402] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют теплую для зимы погоду в предстоящие выходные дни, в том числе на праздник Крещение, когда ранее в России традиционно наступали особенно сильные морозы.

Синоптики поясняют, что выражение "Крещенские морозы" символизируют наиболее холодное время зимы, а именно – вторую половину января. При этом необязательно именно 19 января на Крещение может быть самым холодным днем – подморозить может чуть раньше или чуть позже, но всегда в этот отрезок времени. Отсюда и выражение "Крещенские морозы".

Между тем, в 2020 году данный период в Нижнем Новгороде пройдет без морозов, а, как выразились синоптики Центра Фобос, "весенней погодой, как в начале марта".

"Обширный антициклон, сформировавшийся в теплой воздушной массе, обусловит в центре Русской равнины погоду, соответствующую климатическим показателям первых весенних дней", - поясняют метеорологи.

Сегодня, 18 января, ожидается пасмурная погода, дневная температура достигнет +4° при западном умеренном ветре.

На Крещение, 19 января, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода; в ночь с 18 на 19 января прогнозируется +1°, днем +2°. Ветер в этот день будет западный со скоростью 4 м/с.

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