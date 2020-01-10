Год памяти и славы стартует в Нижегородской области 23 января Общество

23 января 2020 года в Нижегородской области стартуют мероприятия Года памяти и славы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Указ о проведении Года славы и памяти на территории страны в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в июле прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин.

"В своем Послании Федеральному собранию Президент подчеркнул, что мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу», - сказал Глеб Никитин.

"Особая связь у Нижегородской области с историей блокадного Ленинграда. В этом году необходимо сделать особый акцент на изучении этого аспекта Великой Отечественной войны", - добавил глава региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 23 января исполняется 90 лет со дня рождения Тани Савичевой. Во время блокады Ленинграда школьница вела дневник, где коротко писала о том, как на ее глазах умирали близкие родственники. Эти записи стали отражением судьбы тысяч семей, погибших в осажденном городе.

Центром мероприятий станет р.п. Шатки, куда была эвакуирована Таня Савичева. В этот день там состоится митинг и возложение цветов к могиле школьницы.

А после этого на всей территории Нижегородской области стартует Всероссийская акция "Блокадный хлеб". Ее ключевым символом станет кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали на день жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

Организаторы обращают внимание, что не стоит воспринимать акцию как раздачу еды. Кусочек хлеба – это именно символ. Каждый, кто его получит, должен осознать, какой ценой выживали люди в осажденном Ленинграде.

Волонтеры будут рассказывать о блокадном хлебе, в его состав входили пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, выбойка из мешков, хвоя и ржаная мука.

Также в рамках акции волонтеры и социальные работники посетят ветеранов-блокадников. А 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, во всех школах пройдет Всероссийский урок памяти.