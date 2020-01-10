Вторая стратегическая сессия по развитию экосистемы технологического трансфера проходит в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

Вторая стратегическая сессия по развитию экосистемы технологического трансфера проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 18 по 22 января 2020 года на базе Центра инновационных разработок Университета Лобачевского Управляющая компания НОЦ и Московская школа управления "Сколково" проводят вторую стратегическую сессию по развитию экосистемы технологического трансфера в регионе и реализации передовых научно-внедренческих проектов.

В мероприятии принимают участие 126 представителей из 40 организаций участников и партнеров научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035".

На сессии будут присутствовать организации-члены НОЦ, ректоры вузов, проректоры по науке, руководители отраслевых кафедр, связанные с исследованиями и наукой, руководители организаций реального сектора экономики, представители ИТ-кластера Нижегородской области, представители технопарков "Саров" и "Анкудиновка".

Также в мероприятии запланировано участие отраслевых экспертов трансфера технологий и научно-технологической сферы.

По результатам сессии совместно с Экспертным сообществом НОЦ "Техноплатформа-2035" будут скорректированы дорожные карты развития проектов, определены приоритетные их них.

Напомним, по итогам первой стратегической сессии "Концепция управления научно-образовательным центром мирового уровня (НОЦ)", которая прошла с 28 по 30 ноября 2019 года, было решено создать децентрализованную систему управления центром, сформировать 8 групп управления: 5 отраслевых групп (в соответствии с направлениями деятельности научно-образовательного центра) и 3 "управленческие" группы.

В ходе сессии была выработана и апробирована методика быстрой оценки проектов, позволяющая оценить текущий уровень развития проекта, а также выявить недостающие элементы, компетенции и ресурсы, которые необходимы для его доработки и реализации.

Участниками групп проведен анализ 24 проектов НОЦ, распределенных пропорционально по трем группам: "Передовые цифровые технологии", "Экология и ликвидация накопленного экологического ущерба", "Инновационные производства, компоненты и материалы".

Научно-образовательный центр мирового уровня Нижегородской области "Техноплатформа-2035" создан в рамках национального проекта "Наука", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

26 августа 2019 года в Московской школе управления Сколково прошло первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня. Члены Совета заслушали программы деятельности 5 пилотных научно-образовательных центров.

Программу Нижегородского НОЦ представил губернатор региона Глеб Никитин.