Пропавшие в Нижнем Новгороде молодая женщина с годовалой дочкой найдены живыми Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Пропавшие в Нижнем Новгороде молодая женщина с годовалой дочкой найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Двадцатишестилетняя Елена Долгова в течение суток (с 16 до 17 января) не выходила на связь с родственниками и близкими. С ней в это время находилась дочь Диана (2018 года рождения).

"Найдены, живы. Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - говорится в сообщении поисково-спасательного центра "Рысь", который изначально просил помощи в поиске пропавших.