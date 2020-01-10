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Пропавшие в Нижнем Новгороде молодая женщина с годовалой дочкой найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".
Двадцатишестилетняя Елена Долгова в течение суток (с 16 до 17 января) не выходила на связь с родственниками и близкими. С ней в это время находилась дочь Диана (2018 года рождения).
"Найдены, живы. Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - говорится в сообщении поисково-спасательного центра "Рысь", который изначально просил помощи в поиске пропавших.
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