Последние новости рубрики Общество
20 января 2020 17:42  [37] День снега отметили в Сарове
20 января 2020 17:28  [52] Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог
20 января 2020 16:25  [105] Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода
20 января 2020 16:04  [90] Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе
20 января 2020 15:54  [106] Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан
20 января 2020 14:51  [631] Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде
20 января 2020 14:46  [126] Нижегородец ввозил свиней в Вадский район, где действовал запрет из-за АЧС
20 января 2020 14:20  [143] Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта
20 января 2020 12:30  [140] Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты
20 января 2020 11:21  [170] Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев не заменили из-за отсутствия задания на сохранение ОКН
Общество

Пропавшие в Нижнем Новгороде молодая женщина с годовалой дочкой найдены живыми

18 января 2020 17:57  [2121] Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Пропавшие в Нижнем Новгороде молодая женщина с годовалой дочкой найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Двадцатишестилетняя Елена Долгова в течение суток (с 16 до 17 января) не выходила на связь с родственниками и близкими. С ней в это время находилась дочь Диана (2018 года рождения).

"Найдены, живы. Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - говорится в сообщении поисково-спасательного центра "Рысь", который изначально просил помощи в поиске пропавших.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph