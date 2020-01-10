Облправительство сэкономило на торгах в декабре 438,5 млн рублей Экономика

Облправительство сэкономило на торгах в декабре 438,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2019 года ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 111 процедур торгов на 8,4 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 4,7 заявок участников.

Отмечается, что таким образом удалось сэкономить на выполнении работ по содержанию, строительству и ремонту автомобильных дорог сэкономлено 310,5 млн рублей; на поставках передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксаци нарушений правил дорожного движения и оказание услуг по организации их работы – 35,3 млн рублей; на разработке проектно-сметной документации, выполнение проектных и изыскательских работ по социально-значимым объектам – 40,3 млн рублей.