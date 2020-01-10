Последние новости рубрики Культура и отдых
20 января 2020 15:23  [459] Сотрудники нижегородских предприятий "Союза Маринс Групп" приняли участие в крещенских купаниях
19 января 2020 11:48  [275] Нижегородцы разгадают Всероссийский исторический кроссворд
15 января 2020 12:13  [250] Зимний спортивный фестиваль "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 8 февраля
14 января 2020 17:40  [240] Трансляция выступления хореографического ансамбля им. Надеждиной "Березка" пройдет в Чкаловске
12 января 2020 13:39  [353] Фестиваль искусств "Рождественские встречи-2020" пройдет в Дзержинске на 15 площадках
10 января 2020 17:58  [473] Онлайн-концерт камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема увидят жители Шахуньи
10 января 2020 13:49  [889] Нижегородский театр "Преображение" представит спектакль "Твоё чёрное сердце"
10 января 2020 11:37  [493] Норвежское кино покажут в нижегородском Арсенале
09 января 2020 15:10  [534] Нижегородцам предложили написать сценарий для экранизации сборника "Хроники сыска"
09 января 2020 12:37  [313] "Ростелеком" представляет в январе пять кинопремьер для зрителей Wink
Культура и отдых

Нижегородцы разгадают Всероссийский исторический кроссворд

19 января 2020 11:48  [275] Культура и отдых

Нижегородцы разгадают Всероссийский исторический кроссворд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, площадка просветительской акции "Всероссийский исторический кроссворд" откроется 25 января в Белом зале Нижегородской государственной областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

Акция придумана Московским городским педагогическим университетом и призвана поддержать интерес к истории у самой массовой аудитории – школьников, студентов и взрослых.

Кроссворд пройдёт более чем на 200 площадках во всех регионах России от Якутска до Калининграда и будет посвящен ключевому событию года – 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В частности, вопросы и задания помогут проверить, соответствует ли представление участников об исторических событиях подтверждённым фактам и документам.

Предполагается, что час наедине с историей поможет вспомнить общее прошлое, освежить в памяти забытые факты и просто хорошо провести время, ведь кроссворд – это игра, развлечение, доступное людям любого возраста.

Отмечается, что для решения кроссворда не потребуется глубоких исторических знаний: достаточно школьной программы.

Начало в 15:00. Вход свободный.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph