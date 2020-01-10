Нижегородцы разгадают Всероссийский исторический кроссворд Культура и отдых

Нижегородцы разгадают Всероссийский исторический кроссворд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, площадка просветительской акции "Всероссийский исторический кроссворд" откроется 25 января в Белом зале Нижегородской государственной областной научной библиотеки им. В.И. Ленина.

Акция придумана Московским городским педагогическим университетом и призвана поддержать интерес к истории у самой массовой аудитории – школьников, студентов и взрослых.

Кроссворд пройдёт более чем на 200 площадках во всех регионах России от Якутска до Калининграда и будет посвящен ключевому событию года – 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В частности, вопросы и задания помогут проверить, соответствует ли представление участников об исторических событиях подтверждённым фактам и документам.

Предполагается, что час наедине с историей поможет вспомнить общее прошлое, освежить в памяти забытые факты и просто хорошо провести время, ведь кроссворд – это игра, развлечение, доступное людям любого возраста.

Отмечается, что для решения кроссворда не потребуется глубоких исторических знаний: достаточно школьной программы.

Начало в 15:00. Вход свободный.