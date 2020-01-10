Последние новости рубрики Политика
20 января 2020 17:57  [126] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"
20 января 2020 11:49  [144] "Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области
19 января 2020 15:17  [447] Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях
18 января 2020 10:48  [615] Применение подходов бережливых технологий позволяет качественно повысить производительность труда госслужащих, - Глеб Никитин
17 января 2020 17:27  [725] "Послание президента стало продолжением политики развития человеческого и экономического потенциала", - Ольга Щетинина
17 января 2020 14:01  [274] "Единая Россия" организует сбор подписей для присвоения звания "Город трудовой доблести"
16 января 2020 15:37  [852] "Теперь, судя по всему, в сферу инноваций придут бюджетные средства", - Тимур Радаев
16 января 2020 15:21  [264] "Практика всей нашей работы с обращениями граждан должна получить новый импульс", - Виктор Лунин
16 января 2020 15:03  [303] "Намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - Вадим Булавинов
16 января 2020 14:57  [832] "Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием - крайне важно, особенно в регионах страны", - Александр Щелоков
Политика

Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях

19 января 2020 15:17  [447] Политика
фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ночь на 19 декабря глава региона окунулся в озере на Щёлковском хуторе в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил православных верующих с праздником Крещения Господня. Он отметил, что праздник всегда воспринимался как время, связанное с обновлением и очищением.

"Завершалась святочная неделя, увеличивался световой день, внутренне люди начинали готовиться к приходу весны. Именно поэтому праздник Крещения Господня всегда воспринимался как время, связанное с обновлением и очищением. Крестные ходы, освящение воды в храмах и на природных водоемах, купание в иорданях - все это давало людям ощущение причастности к библейским событиям", - отметил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph