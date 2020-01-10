Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях Политика

фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ночь на 19 декабря глава региона окунулся в озере на Щёлковском хуторе в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил православных верующих с праздником Крещения Господня. Он отметил, что праздник всегда воспринимался как время, связанное с обновлением и очищением.

"Завершалась святочная неделя, увеличивался световой день, внутренне люди начинали готовиться к приходу весны. Именно поэтому праздник Крещения Господня всегда воспринимался как время, связанное с обновлением и очищением. Крестные ходы, освящение воды в храмах и на природных водоемах, купание в иорданях - все это давало людям ощущение причастности к библейским событиям", - отметил он.