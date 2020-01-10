Директора организации из Нижегородской области оштрафовали за выплату зарплаты ниже МРОТ Бизнес

Директора организации из Нижегородской области оштрафовали за выплату зарплаты ниже МРОТ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 января 2020 года.

Прокуратурой Володарского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в организации ООО "Море Молока".

Установлено, что в нарушение ст.ст. 133, 142 Трудового Кодекса РФ предприятие в период с апреля по июль 2019 года выплачивало работникам заработную плату в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Так, работникам заработная плата в указанный период выплачена в размере 10 000 рублей, вместо 11 280 рублей.

В связи с этим прокуратурой района в отношении руководителя возбуждено административное дело по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения трудовая инспекция оштрафовала директора на 11 000 рублей. Нарушения устранены, заработная плата выплачена в полном объеме.