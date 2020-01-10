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Общество

Пожарная сигнализация сработала в нижегородском театре драмы

20 января 2020 10:13  [180] Общество

Пожарная сигнализация сработала в нижегородском государственном театре драмы им. М. Горького. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России 20 января 2020 года, вызов оказался ложным, по факту возгорания не было. Соответственно, пострадавших также нет.

Тем не менее, накануне вечером было привлечено 56 спасателей и 14 единиц техники.

Фото: из соцсети ВКонтакте

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Теги:
МЧС Театр
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