Пожарная сигнализация сработала в нижегородском театре драмы

Пожарная сигнализация сработала в нижегородском государственном театре драмы им. М. Горького. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России 20 января 2020 года, вызов оказался ложным, по факту возгорания не было. Соответственно, пострадавших также нет.
Тем не менее, накануне вечером было привлечено 56 спасателей и 14 единиц техники.
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