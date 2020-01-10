"ТНС энерго НН" информирует об изменении перечня официальных представителей по установке и замене счетчиков

ПАО "ТНС энерго НН" обращает внимание на то, что в перечень официальных представителей ПАО "ТНС энерго НН" по исполнению заявок на установку и замену приборов учета электроэнергии добавлена подрядная организация ООО "Консул" (г. Н. Новгород, ул. Фабричная, 2А, офис 3, тел.: 8 (831) 414-55-05).
В компании также сообщают, что на неопределенный срок приостановлены договорные отношения с подрядной организацией ООО "ЭлектроСети" в части исполнения заявок на установку и замену приборов учета электроэнергии. Данная организация временно исключена из перечня официальных представителей ПАО "ТНС энерго НН".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+