"ТНС энерго НН" информирует об изменении перечня официальных представителей по установке и замене счетчиков Общество

ПАО "ТНС энерго НН" обращает внимание на то, что в перечень официальных представителей ПАО "ТНС энерго НН" по исполнению заявок на установку и замену приборов учета электроэнергии добавлена подрядная организация ООО "Консул" (г. Н. Новгород, ул. Фабричная, 2А, офис 3, тел.: 8 (831) 414-55-05).

В компании также сообщают, что на неопределенный срок приостановлены договорные отношения с подрядной организацией ООО "ЭлектроСети" в части исполнения заявок на установку и замену приборов учета электроэнергии. Данная организация временно исключена из перечня официальных представителей ПАО "ТНС энерго НН".