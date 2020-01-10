Последние новости рубрики Общество
20 января 2020 18:00  [12] Церковь XVIII века, мельница и овины на Щелоковском хуторе отреставрируют до 2021 года
20 января 2020 17:42  [40] День снега отметили в Сарове
20 января 2020 17:28  [54] Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог
20 января 2020 16:25  [107] Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода
20 января 2020 16:04  [90] Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе
20 января 2020 15:54  [106] Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан
20 января 2020 14:51  [637] Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде
20 января 2020 14:46  [127] Нижегородец ввозил свиней в Вадский район, где действовал запрет из-за АЧС
20 января 2020 14:20  [144] Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта
20 января 2020 12:30  [140] Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты
Общество

Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев не заменили из-за отсутствия задания на сохранение ОКН

20 января 2020 11:21  [171] Общество
Дом стахановцев

Дом стахановцев

Фото: из соцсети Facebook (Алексей Волков)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев завода "Красное Сормово" не стали менять в 2019 году, поскольку зданию присвоен статус объекта культурного наследия. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщает в соцсети Facebook житель многоквартирного дома №168 по ул. Коминтерна (Доме стахановцев) Алексей Волков, электропроводка здания старая и требует замены. Он уверен, что система электроснабжения советских времен не приспособлена к современному уровню нагрузок. При этом основные перекрытия дома деревянные.  

В департаменте агентству пояснили, что на основании инспекционного обследования госжилинспекции и протокола общего собрания собственников региональный оператор (Фонд капитального ремонта) в 2019 году принял решение провести капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.

Однако, поскольку Дому стахановцев присвоен статус ОКН, решение о ремонте здания должно приниматься совместно с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

"Так как от управления государственной охраны объектов культурного наследия получен ответ о том, что проведение капремонта многоквартирного дома без учета требований ФЗ №73 является административным правонарушением, работы по ремонту внутридомовой системы электроснабжения дома в 2019 году не проведены", - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В частности, по закону для начала работ необходимо разработать и утвердить задание на сохранение объекта, согласовать проектную документацию и провести историко-культурную экспертизу дома.

В настоящее время региональным оператором повторно готовится документация для размещения на электронной торговой площадке аукциона по выбору подрядной организации на разработку научно-проектной документации для капитального ремонта электропроводки в 2020 году.

Также в 2020 году планируется ремонт фасада здания. Работы включены в краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

СПРАВКА:

Дом стахановцев завода "Красное Сормово" построен по проекту архитектора Иосифа Неймана в 1937-1939 гг. Здание - образец стиля "сталинский ампир". Оно получило свое название потому, что в нем получили квартиры члены стахановского движения и передовики производства завода. В нем жили первый секретарь Сормовского райкома партии, председатель профкома завода, глава Сормовского райздрава, главный металлург завода и другие.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph