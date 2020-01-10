Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев не заменили из-за отсутствия задания на сохранение ОКН Общество

Дом стахановцев Фото: из соцсети Facebook (Алексей Волков)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электропроводку в нижегородском Доме стахановцев завода "Красное Сормово" не стали менять в 2019 году, поскольку зданию присвоен статус объекта культурного наследия. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщает в соцсети Facebook житель многоквартирного дома №168 по ул. Коминтерна (Доме стахановцев) Алексей Волков, электропроводка здания старая и требует замены. Он уверен, что система электроснабжения советских времен не приспособлена к современному уровню нагрузок. При этом основные перекрытия дома деревянные.

В департаменте агентству пояснили, что на основании инспекционного обследования госжилинспекции и протокола общего собрания собственников региональный оператор (Фонд капитального ремонта) в 2019 году принял решение провести капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения.

Однако, поскольку Дому стахановцев присвоен статус ОКН, решение о ремонте здания должно приниматься совместно с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

"Так как от управления государственной охраны объектов культурного наследия получен ответ о том, что проведение капремонта многоквартирного дома без учета требований ФЗ №73 является административным правонарушением, работы по ремонту внутридомовой системы электроснабжения дома в 2019 году не проведены", - сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В частности, по закону для начала работ необходимо разработать и утвердить задание на сохранение объекта, согласовать проектную документацию и провести историко-культурную экспертизу дома.

В настоящее время региональным оператором повторно готовится документация для размещения на электронной торговой площадке аукциона по выбору подрядной организации на разработку научно-проектной документации для капитального ремонта электропроводки в 2020 году.

Также в 2020 году планируется ремонт фасада здания. Работы включены в краткосрочный план реализации региональной адресной программы по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

СПРАВКА:

Дом стахановцев завода "Красное Сормово" построен по проекту архитектора Иосифа Неймана в 1937-1939 гг. Здание - образец стиля "сталинский ампир". Оно получило свое название потому, что в нем получили квартиры члены стахановского движения и передовики производства завода. В нем жили первый секретарь Сормовского райкома партии, председатель профкома завода, глава Сормовского райздрава, главный металлург завода и другие.