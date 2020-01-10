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Происшествия

КамАЗ врезался в маршрутку в Лысковском районе, пострадали три пассажира автобуса

20 января 2020 12:05  [125] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

КамАЗ врезался в маршрутку 19 января в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло в 06:50 на 503 км автотрассы Москва – Уфа, когда 56-летний водитель, управляя КамаАЗом, при начале движения с обочины не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В УГИБДД отметили, что грузовик был без госномеров.

В результате аварии пострадали водитель КамаАЗа и женщины-пассажиры автобуса. Водителя и двух женщин-пассажиров (68 и 60 лет) получили ушибы грудной клетки и, после того, как пострадавших осмотрели медики, их отпустили домой. Еще одна 64-летняя пассажирка госпитализирована с сочетанной травмой.

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Теги:
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