Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты. В проекте решения Гордумы сообщается, что предусмотрено направление предложения о передаче недвижимого имущества из собственности Нижегородской области, в муниципальную собственность Нижнего Новгорода. Решение депутаты примут на заседании 29 января 2020 года.

Список адресов по предоставлению жилья детям-сиротам:

Московский район, пр. Героев, д.31, кв.118;

Автозаводский район, п.Мостоотряд, д.25, кв.1;

Приокский район, ул.Полевая, д.10А, кв.30;

Приокский район, ул.Кащенко, д.21, кв.15;

Канавинский район, ул.Гороховецкая, д.58а, кв.3;

Автозаводский район, ул.Заслонова, д.1, кв.9;

Ленинский район, ул.Героя Попова, д.6, кв.69;

Сормовский район, ул.Мокроусова, д.13, кв.13;

Сормовский район, ул.Светлоярская, д.12, кв.16;

Автозаводский район, ул.Бубнова, д.7, кв.65;

Канавинский район, ул.Зеленодольская, д.52, кв.11;

Московский район, ул.Баранова, д.3, кв.91; -

Московский район, пр-кт Героев, д.50, кв.8;

Канавинский район, ул.Путейская, д.8а, кв.3;

Канавинский район, ул.Путейская, д.21, кв.1;

Автозаводский район, ул.Лескова, д.62А, кв.17;

Сормовский район, ул.Федосеенко, д.99, кв.32;

Сормовский район, ул.Зайцева, д.3, кв.75; -

Сормовский район, ул.Никиты Рыбакова, д.4, кв.1.

Инициатор передачи: министерство социальной политики Нижегородской области.

Напомним, в конце прошлого года ключи от квартир в доме № 42 по улице Волжской Сормовского района получили 32 человека, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.