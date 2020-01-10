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Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты. В проекте решения Гордумы сообщается, что предусмотрено направление предложения о передаче недвижимого имущества из собственности Нижегородской области, в муниципальную собственность Нижнего Новгорода. Решение депутаты примут на заседании 29 января 2020 года.
Список адресов по предоставлению жилья детям-сиротам:
Московский район, пр. Героев, д.31, кв.118;
Автозаводский район, п.Мостоотряд, д.25, кв.1;
Приокский район, ул.Полевая, д.10А, кв.30;
Приокский район, ул.Кащенко, д.21, кв.15;
Канавинский район, ул.Гороховецкая, д.58а, кв.3;
Автозаводский район, ул.Заслонова, д.1, кв.9;
Ленинский район, ул.Героя Попова, д.6, кв.69;
Сормовский район, ул.Мокроусова, д.13, кв.13;
Сормовский район, ул.Светлоярская, д.12, кв.16;
Автозаводский район, ул.Бубнова, д.7, кв.65;
Канавинский район, ул.Зеленодольская, д.52, кв.11;
Московский район, ул.Баранова, д.3, кв.91; -
Московский район, пр-кт Героев, д.50, кв.8;
Канавинский район, ул.Путейская, д.8а, кв.3;
Канавинский район, ул.Путейская, д.21, кв.1;
Автозаводский район, ул.Лескова, д.62А, кв.17;
Сормовский район, ул.Федосеенко, д.99, кв.32;
Сормовский район, ул.Зайцева, д.3, кв.75; -
Сормовский район, ул.Никиты Рыбакова, д.4, кв.1.
Инициатор передачи: министерство социальной политики Нижегородской области.
Напомним, в конце прошлого года ключи от квартир в доме № 42 по улице Волжской Сормовского района получили 32 человека, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
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