Последние новости рубрики Общество
20 января 2020 18:00  [12] Церковь XVIII века, мельница и овины на Щелоковском хуторе отреставрируют до 2021 года
20 января 2020 17:42  [40] День снега отметили в Сарове
20 января 2020 17:28  [54] Специалисты в 2019 году провели оценку почти 5 тысяч км нижегородских дорог
20 января 2020 16:25  [107] Депутаты Гордумы усомнились в эффективности работы дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода
20 января 2020 16:04  [90] Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе
20 января 2020 15:54  [106] Нижегородцы предлагают восстановить в парке Пушкина дендрарий и фонтан
20 января 2020 14:51  [637] Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде
20 января 2020 14:46  [127] Нижегородец ввозил свиней в Вадский район, где действовал запрет из-за АЧС
20 января 2020 14:20  [144] Детсад №68 в Канавинском районе открыли после капремонта
20 января 2020 12:30  [141] Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты
Общество

Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты

20 января 2020 12:30  [141] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Еще 19 квартир получат нижегородские дети-сироты. В проекте решения Гордумы сообщается, что предусмотрено направление предложения о передаче недвижимого имущества из собственности Нижегородской области, в муниципальную собственность Нижнего Новгорода. Решение депутаты примут на заседании 29 января 2020 года.

Список адресов по предоставлению жилья детям-сиротам:

Московский район, пр. Героев, д.31, кв.118;

Автозаводский район, п.Мостоотряд, д.25, кв.1;

Приокский район, ул.Полевая, д.10А, кв.30;

Приокский район, ул.Кащенко, д.21, кв.15;

Канавинский район, ул.Гороховецкая, д.58а, кв.3;

Автозаводский район, ул.Заслонова, д.1, кв.9;

Ленинский район, ул.Героя Попова, д.6, кв.69;

Сормовский район, ул.Мокроусова, д.13, кв.13;

Сормовский район, ул.Светлоярская, д.12, кв.16;

Автозаводский район, ул.Бубнова, д.7, кв.65;

Канавинский район, ул.Зеленодольская, д.52, кв.11;

Московский район, ул.Баранова, д.3, кв.91; -

Московский район, пр-кт Героев, д.50, кв.8;

Канавинский район, ул.Путейская, д.8а, кв.3;

Канавинский район, ул.Путейская, д.21, кв.1;

Автозаводский район, ул.Лескова, д.62А, кв.17;

Сормовский район, ул.Федосеенко, д.99, кв.32;

Сормовский район, ул.Зайцева, д.3, кв.75; -

Сормовский район, ул.Никиты Рыбакова, д.4, кв.1.

Инициатор передачи: министерство социальной политики Нижегородской области.

Напомним, в конце прошлого года ключи от квартир в доме № 42 по улице Волжской Сормовского района получили 32 человека, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph