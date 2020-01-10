Процедура госзакупок: особенности

Владельцы компаний часто задумываются о том, чтобы поучаствовать в госзакупках. К сожалению, мало кто доходит до победного финала, ведь на пути к участию стоит еще пройти множество преград в виде бумажной волокиты и оформления всех соглашений. Компания «Деловое решение» занимается организацией госзакупок.

Особенности госзакупок

Госзакупки – это специальная система, благодаря которой государственные предприятия находят себе поставщиков. При этом нужно понимать, что объем закупки может быть абсолютно разный: от покупки бумаги и до строительства целого здания.

Многие предприниматели не видят смысла участия в такой процедуре, но на самом деле если выиграть госзакупку, то можно получить крупного и надежного заказчика. Кроме того, это даст возможность увеличить объем продаж и если все работы будут выполнены качественно, то еще и можно получить новых потенциальных заказчиков.

Все особенности проведения и организации муниципальных закупок прописаны в законодательстве Российской Федерации, а именно в двух законах №223-ФЗ и №44-ФЗ. В первом прописаны все закупки компаний, которыми государство владеет на 50%. Второй же полностью регулирует закупки, принадлежащие на 100% государству. Для этих закупок прописаны строгие правила.

Сейчас встречаются две основные разновидности госзакупок:

Закрытые. В этом случае заказчик сам назначает поставщиков, а уже среди них выбирает лучших. Открытые. На эти госзакупки может подать заявку абсолютно любая компания.

Также последнюю категорию разделяют еще на две подгруппы: конкурентные и неконкурентные. Конкурентные открытые госзакупки разделяют еще не несколько подвидов. Нужно отметить, что начиная с 2019 года все эти закупки проводят в электронном режиме. Если компания захочет предложить не эксклюзивную услугу, то начинать нужно именно с такого аукциона.

Неконкурентные госзакупки подразумевают закупку у одного поставщика. Согласно действующему законодательству, такую процедуру можно провести, только если разовая сумма контракта не превышает 100 тыс. руб.

Чтобы лучше разбираться в особенностях госзакупок, рекомендуется пользователю детально изучить законодательную базу, а именно законы №44-ФЗ и №222ФЗ. Безусловно, на изучение всех материалов может уйти огромное количество времени, но это однозначно того стоит, если в итоге компания может получить крупного надежного заказчика.

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