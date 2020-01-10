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Нижегородке стало плохо во время крещенских купаний на втором озере Щелоковского хутора. Об этом сообщили в МКУ "Управление по делам ГОЧС Нижнего Новгорода".
В 00:30 19 января 2020 года женщине стало плохо при погружении в ледяную воду.
По данным управления, женщине была оказана необходимая помощь. Находившиеся на дежурстве спасатели (заместитель начальника аварийно-спасательного отряда Олег Денисов и водолаз Сергей Пыжьянов) бросились за женщиной в водоем. Благодаря их быстрой реакции она не пострадала, медпомощь не потребовалась. Женщину успокоили и проводили домой.
Напомним, на Крещение, когда в России традиционно наступали особенно сильные морозы, в этом году в Нижегородской области была очень теплая для зимы погода: ночью +1°, днем +2°.
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