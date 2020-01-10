Нижегородец ввозил свиней в Вадский район, где действовал запрет из-за АЧС
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Нижегородец ввозил свиней на территорию с.Щедровка Вадского района Нижегородской области, где действовал годовой запрет после вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
В управлении пояснили, что запрет действовал из-за вспышки АЧС, на свинокомплексе с поголовьем 104 тыс свиней. Свинокомплекс находится на расстоянии 7 км от с.Щедровка.
Напомним, что за 2019 год на территории Нижегородской области зарегистрировано 12 случаев АЧС в шести районах: Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, Шатковском и Перевозском.
В результате вспышек АЧС за 2019 год в Нижегородской области уничтожено более 500 голов домашних свиней и более пяти тонн мясопродуктов.
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