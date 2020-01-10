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Бизнес

Банк "Открытие" выпустил памятные монеты с портретами футболистов "Спартака"

20 января 2020 15:08  [113] Бизнес
Банк Открытие выпустил памятные монеты с портретами футболистов Спартака

Банк Открытие выпустил памятные монеты с портретами футболистов Спартака

Банк "Открытие" выпустил две новые памятные монеты с портретами легендарных футболистов футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба банка.

На монетах изображены нападающий Сергей Родионов и полузащитник Федор Черенков. Монеты с уникальным дизайном в рамках серии "Легенды Спартака" изготовлены из серебра 925 пробы и имеют номинал 1000 франков КФА.

Монеты "Сергей Родионов" и "Федор Черенков" отчеканены Санкт-Петербургским монетным двором в соответствии с самыми высокими современными стандартами производства (Пруф-лайк, УФ-печать). На реверсе монет изображены портреты Родионова и Черенкова. На аверсе размещены логотип ФК "Спартак-Москва", а также основные характеристики монет. Памятные монеты упакованы в дизайнерский блистер с краткими биографиями футболистов и подробной спецификацией на монеты.

Сергей Родионов - чемпион СССР и России. Выступал за "Спартак" на позиции нападающего и забил 153 гола (второй результат в истории клуба).

Федор Черенков - обладатель абсолютного рекорда клуба по количеству официальных матчей. Выступал за московский "Спартак" на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта СССР.

Проект по выпуску памятных монет, который банк "Открытие" реализует совместно с ФК "Спартак-Москва", стартовал в октябре 2019 года с выпуска монеты "Легенды Спартака. Никита Симонян" в память о лучших игроках самого титулованного футбольного клуба страны. Всего в рамках проекта планируется выпуск 11 наименований памятных монет с изображениями легенд "Спартака".

Монеты серии "Легенды Спартака" можно приобрести в офисах банка "Открытие" в Москве.

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