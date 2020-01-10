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Общество

Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе

20 января 2020 16:04  [92] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Рабочие откачали почти 7 тысяч м³ талых вод с улиц Нижнего Новгорода в январе. Об этом сообщили администрации районов Нижнего Новгорода.

По данным администрации Автозаводского района, работы по откачиванию дождевых и талых вод на территории организованы в круглосуточном режиме. На центральных дорогах в две смены работают бригады, в распоряжении которых 4 единицы водооткачивающей техники.

Всего с начала зимнего периода с улиц Автозаводского района откачано более 5 100 м³ талых и дождевых вод. Проведены работы по прочистке стоков на территории у дома №9 по улице Медицинская в Приокском районе – традиционного место скопления дождевых и талых вод с проезжей части (проспект Гагарина) из-за сложного рельефа местности.

В Московском районе в минувшие выходные откачивали воду с улиц С. Перовской (у гимназии №67), ул. Ушинского (у дома №1) и на пересечении пр. Героев с ул. Гастелло.

С улиц Сормова за субботу и воскресенье откачали 1 262 м³ талых вод. Откачка производилась с ул. Гаугеля, Светлоярской, Циолковского, Лунской, Ясной, Федосеенко и проспекте 70 лет Октября.

Напомним, синоптики прогнозируют в Нижегородской области в начале февраля 20-градусные морозы, а к середине следующего месяца температура воздуха будет достигать -31°.

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