Дзержинское производство наномодифицированных полимеров заключило соглашение с НОЦ Бизнес

Фото: АНО "Управляющая компания НОЦ"

Дзержинское предприятие ООО "ОКАПОЛ" заключило соглашение с Нижегородским научно-образовательным центром (НОЦ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Кроме того, "ОКАПОЛ" подписал соглашение о сотрудничестве между расположенном в "Сколкове" R&D центром "СИБУР ПолиЛаб".

"ОКАПОЛ" 20 января открыл в Дзержинске импортозамещающее производство наномодифицированных полимеров. Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей. Сейчас мощность завода составляет 5 тысяч тонн. В перспективе планируется увеличить эти объемы в 4 раза

В церемонии подписания соглашений принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин сказал, что инновационные разработки в области технологий производства и переработки полимеров сегодня являются "очень перспективным направлением".

"Потребление модифицированных полимеров в России ежегодно растет, однако до сих пор эта потребность практически полностью обеспечивается только импортом", - пояснил губернатор, комментируя соглашение с Нижегородским научно-образовательным центром.

"Создание и развитие отечественных технологий производства и переработки полимеров с принципиально новыми характеристиками – это актуальная задача для российской экономики, так как позволяет выпускать новые виды материалов и для гражданских отраслей промышленности, и для оборонно-промышленного комплекса. Это то, что сегодня очень нужно стране – машиностроению, нефтегазовой отрасли, топливно-энергетическому комплексу, медицине и многим другим отраслям", - отметил Глеб Никитин.

"Участие компании "ОКАПОЛ" в Нижегородском НОЦ позволит создать инновационные технологии мирового уровня в производстве и переработке полимеров", - добавил губернатор.

Как пояснил директор АНО "Управляющая компания НОЦ" Андрей Саносян, "ОКАПОЛ" в рамках совместной работы с НОЦ может развивать проекты в двух направлениях: разработка новых материалов с улучшенными свойствами и экологичных технологий для химической промышленности. "В частности, компания могла бы выступать экспертом при оценке перспектив разработок других участников НОЦ, так как сотрудники "Окапол" обладают необходимыми компетенциями", - отметил Андрей Саносян.

"Кроме того, "ОКАПОЛ" может стать площадкой для производства отдельных продуктов по контракту с участниками проектов НОЦ", - пояснил он.

Как сообщил генеральный директор ООО "ОКАПОЛ" Дмитрий Огородцев, сотрудничество с НОЦ позволит компании начать совместные проекты с целым рядом других нижегородских предприятий, создав в регионе "полимерный кластер".

Соглашение между "ОКАПОЛ" и "СИБУР ПолиЛаб" Глеб Никитин также назвал важным. В рамках подписанного соглашения стороны договорились о совместной работе по развитию потребления модифицированных полимеров "ОКАПОЛ" и полимеров СИБУРа, включая композиционные материалы и пакетные решения на их основе. Также обе компании будут совместно работать над развитием переработки вторичных полимеров, включая смесовые отходы и многослойные материалы.

"Открытие нового завода в границах городского округа – это серьезный инвестиционный проект, который гарантирует пополнение местного бюджета. Производство высокотехнологичных продуктов на основе полимерных материалов нового поколения основано на применении новых промышленных технологий. Проект отвечает самым современным требованиям экологической безопасности. Для Дзержинска важно, что компания "ОКАПОЛ" уже внесла весомый вклад в реновацию старых производственных площадок городского округа", - сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

Напомним, что с начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

СПРАВКА:

По данным компании, уникальная технология, разработанная специалистами "ОКАПОЛ", и производственный комплекс по производству модифицированных (привитых) термопластичных полиолефинов и продуктов на их основе в виде гранул и порошков, позволяет комбинировать основные потребительские характеристики конечной продукции из полимеров (ударопрочность, трудногорючесть, морозостойкость, абразивоустойчивость, химическую стойкость, барьерные свойства, совместимость и т.п.), то есть создавать полимеры с заранее заданными параметрами.

Таким образом, эта технология позволяет увеличить срок службы изделий из полимерных материалов за счёт возможности комбинации физических и химических свойств полимеров.