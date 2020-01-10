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Культура и отдых

"Реквием" Дж.Верди прозвучит в нижегородском оперном театре ко Дню снятия блокады Ленинграда

20 января 2020 18:22  [746] Культура и отдых

"Реквием" Дж. Верди прозвучит в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С.Пушкина 28 января. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Исполнение приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Реквием исполняется на русском языке в сопровождении художественного видеоряда и кадров военной хроники.

"Поначалу мы хотели приблизить "Реквием" Джузеппе Верди к русскому слушателю, переведя латинский текст на русский язык, сделать его "нашим". Мы считаем, что сакральный, общечеловеческий смысл этого грандиозного произведения в русском переводе должен стать ближе и понятнее широкому кругу слушателей. Ещё при работе над переводом мы обнаружили массу смысловых и тематических совпадений с трагическими событиями истории России XX века", - сказал автор идеи постановки, ответственный секретарь Российского организационного комитета "Победа" Сергей Новиков.

"Видеоряд и всю постановку мы уже готовили к годовщине снятия блокады. Возникала иллюзия, что в музыке Верди отразился и ужас блокады, и счастье ленинградцев, когда блокадное кольцо было прорван", - добавил он.

"Подвиг ленинградцев - это пример самопожертвования, силы духа, народного единства, который в истории больше не имеет аналогов. Это подвиг именно гражданского населения, рабочих, которые ни на день не останавливали работу предприятий для нужд фронта. При этом делали это в невыносимых, нереальных даже для военного времени условий", - отметил Сергей Новиков.

В исполнении Реквиема Дж. Верди примут участие солисты, хор и оркестр театра имени Пушкина. Дирижер-постановщик – Ренат Жиганшин, художник по видео - Дмитрий Костяев, хормейстер – Эдуард Пастухов.

Премьера Реквиема состоялась 22 мая 1874 года в Милане в соборе Сан Марко под управлением Джузеппе Верди. И хотя композитор назвал свое сочинение "Messa da Requiem", традиционные формы канонической заупокойной мессы он наполнил иным содержанием.

В свой Реквием Верди вместил все жизненные трагедии последних лет – смерть отца, близких друзей, великого Джоаккино Россини и боготворимого им писателя Алессандро Мандзони. Премьера прошла с огромным успехом и стала потрясением для слушателей. Через три дня Реквием Верди прозвучал в театре Ла Скала.

Сегодня Реквием Дж. Верди - одно из самых значительных и исполняемых произведений. В его музыке борьба и скорбь, страдание и надежда, вера в высшую справедливость.

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