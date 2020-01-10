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Общество

Нижегородцев приглашают почтить память павших героев-земляков

21 января 2020 12:00  [188] Общество

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Открытие мемориальной доски на доме, где проживал морской пехотинец Андрей Сошелин, состоится в Нижнем Новгороде 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Нижегородец Андрей Сошелин - кавалера Ордена Мужества. В 2020 году его подвигу исполняется 25 лет. Он погиб вместе с товарищами разведотряда "Малина" 7 февраля 1995 года в Чечне.

Ежегодно в разных городах России проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу бойцов разведывательного отряда "Малина", совершенному во время Чеченского конфликта. Одним из героически погибших был уроженец Нижнего Новгорода – старший матрос морской пехоты Андрей Сошелин.

Дом, где жил Андрей Сошелин, расположен по адресу: ул. Старых производственников, д.13. Открытие мемориальной доски состоится 7 февраля в 11:00.

Почтить память погибшего матроса соберутся его друзья, сослуживцы, родственники, руководители общественных организаций. Мероприятие по традиции продолжится в школе №37 Автозаводского района, где учился герой. Участники возложат цветы к памятной доске, установленной Союзом Маринс Групп в феврале 2009 года на фасаде школы, а также к мемориалу памяти, где хранятся свидетельства его короткой, но яркой жизни: рисунки, стихи, тетради, фотографии из семейного и школьного архивов. Для учеников восьмых классов пройдет Урок Мужества.

Памятные мероприятия в Нижнем Новгороде проводятся силами Нижегородской областной общественной организацией ветеранов морской пехоты "Варяг" при поддержке кинокомпании "Союз Марин Групп".

А 16 февраля в ФОКе "Заречье" состоится IX Фестиваль по восточным единоборствам Нижегородской области, посвященный 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и памяти Андрея Сошелина.

Фестиваль является единственным подобным турниром в Нижегородской области, участие в котором для бойцов и школ бесплатное. В прошлом году турнир собрал более трехсот участников - представителей различных видов боевых искусств, таких как каратэ, кобудо, боевое и спортивное самбо, классическая борьба. Среди приглашенных гостей на фестивале также будут родители героев, руководители областной и городской администрации, ветераны боевых действий и общественные организации.

Организаторы также приглашают нижегородцев и гостей города почтить память погибших солдат.

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