Нижегородский водоканал внедряет новые технологии для очистки воды Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Строительство цеха обеззараживания воды с помощью мембранных биполярных электролизеров ведется на самой крупной в Нижнем Новгороде водопроводной станции Ново-Сормовской, которая снабжает питьевой водой заречные районы города. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Новая технология позволит уйти от обеззараживания воды жидким хлором, заменив его безопасным реагентом на основе соли.



Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк отмечает, что классическое хлорирование – это не самая современная технология из существующих. Старая станция обеззараживания была введена в эксплуатацию 27 лет назад и по классификации из-за использования жидкого хлора относится к опасным объектам.



"Традиционная технология будет заменена комплексным оборудованием обеззараживания воды МБЭ-2800 на основе мембранных биполярных электролизеров. Хлор, полученный в результате мембранного электролиза, обладает повышенной бактерицидной активностью, что позволяет добиться большей эффективности очистки воды. При этом технология безопасна для людей, производства и окружающей среды. Исходным сырьем для новой станции является поваренная соль (NaCl), она нетоксичная и пожаро- и взрывобезопасна", - сказал он.



Строительство станции является частью инвестиционной программы Нижегородского водоканала "Модернизация", стоимость проекта 270 млн рублей. Ввод в эксплуатацию новой технологии обеззараживания с использованием мембранных биполярных электролизеров позволит вывести из реестра особо опасных объектов существующую хлораторную и ликвидировать опасный производственный объект на территории водопроводной станции.



В настоящее время на территории Ново-Сормовской водопроводной станции уже построено новое здание, в котором будет располагаться оборудование. В ближайшее время начнется монтаж и внедрение оборудования в технологическую цепочку водоочистки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на III квартал 2020 года.



СПРАВКА:

Ново-Сормовская водопроводная станция введена в эксплуатацию в 1958 году. Станция обеспечивает подачу воды в большую часть заречной части города, в Сормовский, Московский, Канавинский, частично Ленинский и Автозаводский районы. Хлораторная введена в эксплуатацию в январе 1993 года, является опасным производственным объектом и внесена в реестр особо опасных объектов. Хлорная вода используется для обеззараживания питьевой воды.