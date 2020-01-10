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Экономика

Paged Sklejka отказалась от производства фанеры в Нижегородской области

21 января 2020 12:52  [591] Экономика

Фото: sklejkapisz.pl

Польская компания Paged Sklejka отказалась от создания производства фанеры в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Paged Sklejka планировала инвестировать в данное производство 2,1 млрд рублей. Предполагалось, что данный завод станет первым предприятием польской компании в РФ. Соответствующий контракт был подписан в 2017 году между руководством компании и экс-губернатором региона Валерием Шанцевым.

Для строительства завода Paged Sklejka выбрала участок в г.о.Семеновский. По информации инвесторов, время на проектирование, строительство и запуск завода составит около трех лет, а ввод производства в эксплуатацию позволит создать 200 новых рабочих мест.
Между тем, как пояснили в региональном минэкономразвития, к 2018 году, проанализировав проект, инвестор решил отказаться от его реализации.

"До настоящего времени обращений от компании по вопросам возобновления реализации инвестиционного проекта в министерство не поступало", - сказали в ведомстве.

СПРАВКА:
Польская компания Paged - производитель мебели из натурального дерева. История фабрики Paged началась в 1881 году с небольшого производства, продукцией которого была мебель из гнутого дерева. На сегодняшний день в состав Paged входит несколько фабрик, которые производят мебель, известную под названием "Венские стулья".

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