Предприятие в Дзержинске оштрафовано за нарушение расследования несчастного случая Происшествия

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Предприятие в Дзержинске оштрафовано за нарушение расследования несчастного случая. Ранее в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области поступило обращение от пострадавшей сотрудницы АО "Дзержинское производственное Объединение "Пластик" на незаконные действия работодателя.

Несчастный случай произошел с 23-летней девушкой, работающей в должности литейщик пластмасс АО "ДПО "Пластик", 21 сентября 2019 года. Во время выполняемых работ по доработке обивки автомобильной двери в части формирования отверстия под выключатель стеклоподъемника произошло опущение вырубного пресса, в результате чего работница получила ампутацию дистальных фаланг трех пальцев кисти руки. Так как травма на основании медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья была отнесена к категории "легкая", то расследование несчастного случая согласно законодательству проводил работодатель без участия инспекции труда.

Пострадавшая работница не согласилась с выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а именно: с содержанием акта о несчастном случае в части изложенных обстоятельств и причин несчастного случая. Кроме того, комиссией по расследованию несчастного случая был установлен факт грубой неосторожности пострадавшей в размере 50%, что содействовало возникновению или увеличению вреда. Не был исследован вопрос о том, как произошло попадание руки в опасную зону и могло ли это быть причиной неисправности оборудования.

На основании вышеизложенного заявительница попросила провести проверку и дополнительное расследование несчастного случая, произошедшего с ней.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области в ходе надзорных мероприятий установила, что в нарушение требований ст. 213 ТК РФ и п.10 приложения 2 приказа Минсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. пострадавшей работнице не проводился обязательный медосмотр по опасному фактору "Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы".

Работнице не проводилось в установленном порядке обучение и проверка знаний по охране труда при работе на вырубном прессе по профессии литейщик пластмасс. На предприятии в инструкции по охране труда литейщику пластмасс производства литьевых изделий не указан порядок безопасного выполнения работы на установке вырубки окон. Работодатель не обеспечил техническое обслуживание вырубного пресса, что подтверждается графиком планово-предупредительного ремонта. Установка не прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные техническим регламентом – декларирования соответствия.

Сделан вывод, что в момент несчастного случая оборудование находилось в неисправном состоянии.

За допущенные нарушения АО "ДПО "Пластик" привлечено к административной ответственности, штраф составил 180 тысяч рублей, отметили в Госинспекции труда.