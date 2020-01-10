Глеб Никитин поручил подготовить изменения в нижегородский закон об инвестиционном налоговом вычете Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить предложения в законодательство РФ и изменения в закон региона об инвестиционном налоговом вычете. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Изменения должны учитывать соответствующие положения послания президента РФ Владимира Путина. По словам губернатора, это кардинальное изменение ситуации в части возможностей регионов для инвестиционной политики и стимулирования инвестиций.

"В 2019 году мы приняли решение о внедрении нового инструмента поддержки инвесторов – инвестиционного налогового вычета. В сентябре был утвержден соответствующий закон области. Предложенный президентом механизм по компенсации субъектам РФ 2/3 выпадающих доходов от применения вычета однозначно является стимулом для регионов. Территории, где отсутствует инвествычет, будут заинтересованы в его введении, а мы, в свою очередь – в усовершенствование данного механизма", - сказал Глеб Никитин.

Прорабатывается возможность корректировки сроков применения данной меры поддержки, расширения категорий налогоплательщиков, которые смогут ей воспользоваться. Сейчас это нижегородские организации, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты.

"Применение инвестиционного налогового вычета предприятиями Нижегородской области и последующая компенсация выпадающих доходов региону за счет средств федерального бюджета даст возможность направить данные средства на социально-экономическое развитие региона, на повышение уровня жизни", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития и инвестиций региона готовит расширенный каталог мер господдержки инвесторов по поручению губернатора.