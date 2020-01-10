"Присвоение Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести" стало бы восстановлением исторической справедливости", - Дмитрий Барыкин Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, гендиректор завода "Красный Якорь" Дмитрий Барыкин вошел в состав оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".



"Через наш город проходил трудовой фронт, который не уступает по значимости боевому. При этом враг бомбил горьковские заводы с воздуха. Вклад наших предприятий в Победу сами ветераны считают огромным, и в этом они абсолютно объективны. Присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" было бы восстановлением исторической справедливости. Это важно не только для современников, но и для тех, кто в годы войны ставил рекорды в заводских цехах. Законопроект о получении такого статуса был внесен президентом РФ Владимиром Путиным и уже одобрен в первом чтении Госдумой", – сказал Дмитрий Барыкин.

Он также рассказал о некоторых страницах военной истории завода "Красный Якорь", который в годы Великой Отечественной войны именовался "№646".

"Наше предприятие выпускало головки снарядов для легендарных "Катюш", иллюминаторы, понтонные якоря, цепи противоскольжения, оснастку для горной артиллерии. Освоение новых видов продукции осуществлялось за 10-15 дней, что даже сегодня кажется немыслимым. Работавшие в цехах специалисты, вставшие к станкам женщины и студенты профессиональных училищ уже в 1942 году добились роста производства в 50 раз! Наша продукция обеспечивала огневую мощь на Курской дуге и в Сталинградской битве, помогала форсировать Днепр, удерживала на ладожском льду Дороги жизни грузовики с продовольствием и детьми", - напомнил он.

По словам Дмитрия Барыкина, присвоение Нижнему Новгороду высокого статуса стало бы настоящим подарком для ветеранов к 75-летию Победы.