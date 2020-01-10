Последние новости рубрики Политика
21 января 2020 15:12  [59] "Присвоение Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести" стало бы восстановлением исторической справедливости", - Дмитрий Барыкин
21 января 2020 12:41  [164] "Даже после войны город продолжал сохранять свой статус крупнейшего оборонного центра страны", - Евгений Семёнов
21 января 2020 11:27  [246] "Один наш завод поставил во время Великой Отечественной войны 13 тысяч танков Т-34", - Николай Жарков
21 января 2020 10:03  [408] Андрей Бетин: "У нас, как у нижегородцев, есть здоровые амбиции быть лидерами в стране"
21 января 2020 09:55  [489] Глеб Никитин поручил нижегородскому правительству сконцентрироваться на социальной части послания президента
20 января 2020 17:57  [707] Глеб Никитин провел заседание оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"
20 января 2020 11:49  [298] "Единая Россия" проконтролирует исполнение закона о запрете продажи снюсов в Нижегородской области
19 января 2020 15:17  [496] Губернатор Глеб Никитин принял участие в крещенских купаниях
18 января 2020 10:48  [701] Применение подходов бережливых технологий позволяет качественно повысить производительность труда госслужащих, - Глеб Никитин
17 января 2020 17:27  [747] "Послание президента стало продолжением политики развития человеческого и экономического потенциала", - Ольга Щетинина
Политика

"Присвоение Нижнему Новгороду статуса "Город трудовой доблести" стало бы восстановлением исторической справедливости", - Дмитрий Барыкин

21 января 2020 15:12  [59] Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, гендиректор завода "Красный Якорь" Дмитрий Барыкин вошел в состав оргкомитета по присвоению Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести".

"Через наш город проходил трудовой фронт, который не уступает по значимости боевому. При этом враг бомбил горьковские заводы с воздуха. Вклад наших предприятий в Победу сами ветераны считают огромным, и в этом они абсолютно объективны. Присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" было бы восстановлением исторической справедливости. Это важно не только для современников, но и для тех, кто в годы войны ставил рекорды в заводских цехах. Законопроект о получении такого статуса был внесен президентом РФ Владимиром Путиным и уже одобрен в первом чтении Госдумой", – сказал Дмитрий Барыкин.

Он также рассказал о некоторых страницах военной истории завода "Красный Якорь", который в годы Великой Отечественной войны именовался "№646".

"Наше предприятие выпускало головки снарядов для легендарных "Катюш", иллюминаторы, понтонные якоря, цепи противоскольжения, оснастку для горной артиллерии. Освоение новых видов продукции осуществлялось за 10-15 дней, что даже сегодня кажется немыслимым. Работавшие в цехах специалисты, вставшие к станкам женщины и студенты профессиональных училищ уже в 1942 году добились роста производства в 50 раз! Наша продукция обеспечивала огневую мощь на Курской дуге и в Сталинградской битве, помогала форсировать Днепр, удерживала на ладожском льду Дороги жизни грузовики с продовольствием и детьми", - напомнил он.

По словам Дмитрия Барыкина, присвоение Нижнему Новгороду высокого статуса стало бы настоящим подарком для ветеранов к 75-летию Победы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph