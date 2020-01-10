Аутсорсинг может способствовать улучшению эффективности управления

Процесс управления бизнесом и его эффективность зависит от правильности построения структуры управления. Современные условия требуют оперативности в принятии решений и постоянного присутствия руководителя. Жесткая конкуренция требует от управленческого состава многогранности знаний и умений – технологических, юридических, финансовых и прочих. Разграничение векторов управления производится за счет привлечения квалифицированных профессионалов, способных внедрять инновационные технологии. При этом существенно растут затраты на высококвалифицированный персонал, занимающийся такими направлениями работы, как программирование и техническое сопровождение, юриспруденция и даже бухгалтерия. Концепцию аутсорсинга придумали в 1963 году. Первоначально аутсорсинг применялся только в отношении IT-технологий. Начиная с 21 века, распространение аутсорсинга затронуло многие обслуживающие сферы бизнеса. Такие части бизнес-управления носят название периферийных или даже второстепенных. Аутсорсинг первоначально использовался средним и мелким бизнесом, но с течением времени крупные компании передают на аутсорсинг все непрофильные процессы управления., воспользоваться такими бухгалтерскими услугами или юридическими вы можете , обратившись в компанию компанией Magistrat24.

Чаще других на аутсорсинг передаются такие сферы управления:

сбыт и логистика;

юридические услуги ;

; послепродажное обслуживание;

обслуживание компьютерной сети и программ;

бухгалтерские услуги ;

; IT-технологии, например, услуги 1С или прочие автоматизированные программы.

Достоинства передачи обслуживающих услуг на аутсорсинг;

снижение стоимости узкопрофильных работ;

повышение качества узкопрофильных направлений;

использование отработанных схем ведения тех или иных услуг;

использование новейших технологий;

способность к инвестиционному управлению и другие.

При этом передача узкопрофильных направлений на аутсорсинг в специализированные компании:

усложняет цепочки логистики,

провоцирует утерю контроля управляемости,

расширяется возможность утечек информации,

вероятность выбора недобросовестного аутсорсера ухудшает качество работ.

Именно качество и добросовестность аутсорсера в конечном итоге обуславливают эффективность использования аутсорсинга, в том числе и финансовая составляющая эффективного решения.

Аутсорсинг переводит некоторые постоянные затраты в переменный характер. Он способствует перераспределению трудовых ресурсов. Это позволяет оптимизировать трудовое время. Зачастую аутсорсинг используется в таких сферах, где присутствует монополия того или иного узкопрофильного поставщика.

Важным фактором эффективности переданных функций на аутсорсинг выступает выбор метода обратной связи между компанией и аутсорсером. Отсутствие доступа в режиме онлайн например для IT технологий сказывается отрицательной кривой эффективности.

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