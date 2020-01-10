Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки Происшествия

Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 января 2020 года.

Кстовским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего нижегородца за совершение преступления по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Судом установлено, что в июле 2018 года мужчина, находясь на территории дачных участков, расположенных в Кстовском районе, во время прогулки со своей собакой породы чау-чау, увидел бегущую им навстречу собаку породы сибирский хаски, хозяйка которой находилась рядом. При приближении собаки, в отсутствии каких-либо объективных данных в ее поведении, свидетельствующих об ее агрессивном или ином неадекватном и неконтролируемом поведении, в тот момент, когда собака была уже зафиксирована хозяйкой за ошейник, злоумышленник нанес собаке два удара находящимся при нем ножом.

В результате, хаски погибла.

Суд признал нижегородца виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, а также возместил хозяйке собаки 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ветеринар в Семеновском районе расстрелял стаю собак.