Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2020 09:42  [466] Один человек погиб в результате ДТП в Володарском районе с участием заснувшего за рулем водителя фуры
22 января 2020 09:36  [210] Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки
21 января 2020 14:19  [454] Предприятие в Дзержинске оштрафовано за нарушение расследования несчастного случая
20 января 2020 20:29  [1648] Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло под Балахной (ФОТО)
20 января 2020 13:25  [900] Нижегородке стало плохо во время крещенских купаний
20 января 2020 12:05  [337] КамАЗ врезался в маршрутку в Лысковском районе, пострадали три пассажира автобуса
20 января 2020 12:01  [354] Дзержинец подозревается в покушении на изнасилование
20 января 2020 09:19  [359] Выпустивший нетрезвого осужденного в магазин сотрудник нижегородской ИК уволен
17 января 2020 16:14  [494] Количество смертельных случаев на производствах Нижегородской области снизилось в пять раз за год
17 января 2020 14:55  [820] Двух пьяных авиапассажиров, устроивших драку в самолете, арестовали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки

22 января 2020 09:36  [210] Происшествия

Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 января 2020 года.

Кстовским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего нижегородца за совершение преступления по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Судом установлено, что в июле 2018 года мужчина, находясь на территории дачных участков, расположенных в Кстовском районе, во время прогулки со своей собакой породы чау-чау, увидел бегущую им навстречу собаку породы сибирский хаски, хозяйка которой находилась рядом. При приближении собаки, в отсутствии каких-либо объективных данных в ее поведении, свидетельствующих об ее агрессивном или ином неадекватном и неконтролируемом поведении, в тот момент, когда собака была уже зафиксирована хозяйкой за ошейник, злоумышленник нанес собаке два удара находящимся при нем ножом.

В результате, хаски погибла.

Суд признал нижегородца виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, а также возместил хозяйке собаки 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ветеринар в Семеновском районе расстрелял стаю собак.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph