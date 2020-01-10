Последние новости рубрики Происшествия
22 января 2020 09:42  [464] Один человек погиб в результате ДТП в Володарском районе с участием заснувшего за рулем водителя фуры
22 января 2020 09:36  [206] Нижегородец получил 300 часов обязательных работ за убийство собаки
21 января 2020 14:19  [454] Предприятие в Дзержинске оштрафовано за нарушение расследования несчастного случая
20 января 2020 20:29  [1648] Лобовое ДТП с шестью пострадавшими произошло под Балахной (ФОТО)
20 января 2020 13:25  [900] Нижегородке стало плохо во время крещенских купаний
20 января 2020 12:05  [337] КамАЗ врезался в маршрутку в Лысковском районе, пострадали три пассажира автобуса
20 января 2020 12:01  [354] Дзержинец подозревается в покушении на изнасилование
20 января 2020 09:19  [359] Выпустивший нетрезвого осужденного в магазин сотрудник нижегородской ИК уволен
17 января 2020 16:14  [494] Количество смертельных случаев на производствах Нижегородской области снизилось в пять раз за год
17 января 2020 14:55  [820] Двух пьяных авиапассажиров, устроивших драку в самолете, арестовали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Один человек погиб в результате ДТП в Володарском районе с участием заснувшего за рулем водителя фуры

22 января 2020 09:42  [464] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Один человек погиб в результате ДТП с участием заснувшего за рулем водителя фуры в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло около 03:00 22 января 2020 года на трассе Москва-Нижний Новгород в Володарском районе.

По предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом, от полученного удара автобус совершил столкновение с отечественным автомобилем.

По предварительной информации, погиб 1 человек (пассажир микроавтобуса), еще двое пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph