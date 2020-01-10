Один человек погиб в результате ДТП в Володарском районе с участием заснувшего за рулем водителя фуры

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Один человек погиб в результате ДТП с участием заснувшего за рулем водителя фуры в Володарском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло около 03:00 22 января 2020 года на трассе Москва-Нижний Новгород в Володарском районе.
По предварительным данным, водитель фуры заснул за рулем не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом, от полученного удара автобус совершил столкновение с отечественным автомобилем.
По предварительной информации, погиб 1 человек (пассажир микроавтобуса), еще двое пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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