Сформировано новое правительство России Политика

Фото: с сайта администрации президента

Новое правительство России сформировано. Как сообщается на сайте администрации президента, подписаны указы о назначении о первого заместителя и заместителях председателя правительства, а также министров правительства Российской Федерации.

Новый состав правительства:

Премьер-министр Михаил Мишустин

Первый вице-премьер Андрей Белоусов

Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Вице-премьеры: Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (полпред в Дальневосточном федеральном округе), Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

Министр финансов Антон Силуанов

Министр экономического развития Максим Решетников

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Министр промышленности Денис Мантуров

Министр энергетики Александр Новак

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Министр транспорта Евгений Дитрих

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Министр обороны Сергей Шойгу

Министр юстиции Константин Чуйченко

Министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Министр просвещения Сергей Кравцов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Министр культуры Ольга Любимова

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Министр по делам Свереного Кавказа – министерство упразднено

Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Министр спорта Олег Матыцин

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, с 21 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что прежнее правительство в полном составе ушло в отставку.