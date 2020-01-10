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Общество

Территориальный фонд Нижегородской области опубликовал список учреждений для оказания помощи по ОМС в 2020 году

22 января 2020 10:19  [185] Общество

Территориальный фонд обязательного страхования Нижегородской области опубликовал список учреждений для оказания помощи по ОМС в 2020 году. Количество медицинских учреждений, где оказывают медицинскую помощь в рамках программы, увеличилось.

"В 2019 году в рамках программы ОМС работали 223 медицинские организации, из них 98 - медорганизации частной формы собственности. В 2020 году оказывать медицинскую помощь по полису ОМС будет уже 233 медицинских организации, из них 109 медицинских организаций частной формы собственности или 46,8% от общего числа медицинских организаций", - сообщила директор Территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова.

По ее словам, застрахованным в ОМС нижегородцам в 2020 году, по-прежнему, будут бесплатно предоставляться: первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; специализированная, в том числе высокотехнологичная и стоматологическая медицинская помощь; скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, медицинская реабилитация.

"Будут проводиться профилактические осмотры, диспансеризация, выполняться бесплатные диагностические исследования: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы, эндоскопические, диагностические исследования, гистологические и молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний и подбора соответствующего лечения", - уточнила Светлана Ермолова.

С перечнем медицинских организаций можно ознакомиться на сайте ТФОМС Нижегородской области.

Все вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования нижегородцы могут задать по телефону контакт-центра ТФОМС: 8-800-333-71-93. Звонки для жителей России бесплатные, принимаются круглосуточно.

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