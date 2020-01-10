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Общество

Летевший в Нижний Новгород самолет Sukhoi Superjet 100 внепланово приземлился в Ростове-на-Дону 21 января

22 января 2020 11:03  [125] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Летевший из Краснодара в Нижний Новгород самолет Sukhoi Superjet 100 незапланированно приземлился в Ростове-на-Дону 21 января 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в авиакомпании "Азимут".

Самолет вылетел из краснодарского аэропорта в 16:30, а в 17:30 экипаж принял решение посадить воздушное судно на запасном аэропорте "Платов" в Ростове-на-Дону. Это было сделано "по технической причине", какой именно в авиакомпании не сообщили. Посадка прошла в штатном режиме.

Пассажиры рейса продолжили полет на другом самолете. Как сообщили агентству в нижегородском аэропорту "Стригино", рейс прибыл в 22:40. В авиакомпании добавили, что в настоящее время "борт уже введен в строй".

Напомним, что 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший сообщением Москва-Мурманск. Самолет принадлежал Аэрофлоту. В результате крушения воздушного судна погибли более 40 человек.

После этого, авиакомпания несколько раз отменяла рейсы с использованием данного самолета. В перечень отмененных рейсов входили и нижегородские перелеты.

Последний раз, Аэрофлот отменил два рейса Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet 100 в июне 2019 года.

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