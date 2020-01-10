Нижегородский департамент дорожного хозяйства сообщил о принятии всех мер по предупреждению и предотвращению гололедицы Общество

Директор нижегородского департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко сообщил о принятии всех мер по предупреждению и предотвращению гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Практически по всей территории России, в том числе и в Нижнем Новгороде, наблюдается аномально теплая погода зимой. Однако имеют место перепады температуры наружного воздуха и осадки, которые создают условия для гололедицы, сопровождающейся повышенной опасностью на дорогах. В настоящее время дорожное полотно на всех категориях дорог очищено ото льда. Однако в связи с резкими перепадами температуры воздуха в ночное время тротуары и дворовые территории местами остались в наледи, ведется активная работа по ее устранению", - рассказал Александр Герасименко. Он также отметил, что ежедневно в уборке города от снега и гололеда задействованы почти 700 дорожных рабочих в дневную смену и около 200 - в ночную, а также в среднем 412 единиц снегоуборочной техники

В эту зиму дорожники использовали почти 35 тысяч тонн песко-соляной смеси и всего 1,6 тысячи тонн реагентов, что в 22 раза меньше, чем песко-соляной смеси. За весь зимний период 2018 – 2019 годов было использовано 68,6 тысяч тонн песко-соляной и 2,9 тысяч тонн реагента.

Отметим, что депутаты Думы Нижнего Новгорода решили проверить реальный объем использования песка и реагентов на дорогах города. К инспекции будут подключены Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода и Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Проверка будет организована в течение двух недель. Планируется проверить факт закупки и расхода противогололедных материалов.

Кроме того, более 200 протоколов за несвоевременную уборку снега составлено на нижегородские ДУКи и ТСЖ, несмотря на рекордно теплый январь.