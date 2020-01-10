Последние новости рубрики Общество
22 января 2020 12:49  [20] Тринадцать случаев злокачественных новообразований выявлено за месяц работы центра амбулаторной онкопомощи в Павлове
22 января 2020 12:21  [64] Поломка состава стала причиной временной остановки движения в нижегородском метро
22 января 2020 12:20  [53] Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" в ПФО пройдет в Нижнем Новгороде
22 января 2020 11:46  [370] Концентрация табака в изъятых из нижегородских магазинов снюсах равнялась выкуриванию 30 сигарет
22 января 2020 11:39  [95] Нижегородский департамент дорожного хозяйства сообщил о принятии всех мер по предупреждению и предотвращению гололедицы
22 января 2020 11:04  [201] Жильцы сгоревшего 21 января в Нижнем Новгороде дома получат жилье по поручению Владимира Панова
22 января 2020 11:03  [128] Летевший в Нижний Новгород самолет Sukhoi Superjet 100 внепланово приземлился в Ростове-на-Дону 21 января
22 января 2020 10:19  [189] Территориальный фонд Нижегородской области опубликовал список учреждений для оказания помощи по ОМС в 2020 году
21 января 2020 19:16  [1360] Нижний сегодня: главные события дня
21 января 2020 19:07  [1043] Большое содержание нефтепродуктов выявлено в отходах технической жидкости около Дзержинска
Общество

Нижегородский департамент дорожного хозяйства сообщил о принятии всех мер по предупреждению и предотвращению гололедицы

22 января 2020 11:39  [95] Общество

Директор нижегородского департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко сообщил о принятии всех мер по предупреждению и предотвращению гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Практически по всей территории России, в том числе и в Нижнем Новгороде, наблюдается аномально теплая погода зимой. Однако имеют место перепады температуры наружного воздуха и осадки, которые создают условия для гололедицы, сопровождающейся повышенной опасностью на дорогах. В настоящее время дорожное полотно на всех категориях дорог очищено ото льда. Однако в связи с резкими перепадами температуры воздуха в ночное время тротуары и дворовые территории местами остались в наледи, ведется активная работа по ее устранению", - рассказал Александр Герасименко. Он также отметил, что ежедневно в уборке города от снега и гололеда задействованы почти 700 дорожных рабочих в дневную смену и около 200 - в ночную, а также в среднем 412 единиц снегоуборочной техники

В эту зиму дорожники использовали почти 35 тысяч тонн песко-соляной смеси и всего 1,6 тысячи тонн реагентов, что в 22 раза меньше, чем песко-соляной смеси. За весь зимний период 2018 – 2019 годов было использовано 68,6 тысяч тонн песко-соляной и 2,9 тысяч тонн реагента.

Отметим, что депутаты Думы Нижнего Новгорода решили проверить реальный объем использования песка и реагентов на дорогах города. К инспекции будут подключены Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода и Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. Проверка будет организована в течение двух недель. Планируется проверить факт закупки и расхода противогололедных материалов.

Кроме того, более 200 протоколов за несвоевременную уборку снега составлено на нижегородские ДУКи и ТСЖ, несмотря на рекордно теплый январь.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph