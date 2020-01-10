Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" в ПФО пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Приволжского федерального округа (ПФО) состоится в Нижнем Новгороде 1 и 2 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Конкурс реализует автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что сотрудничество с АНО "Россия - страна возможностей" имеет особое значение для региона", - пояснили в пресс-службе.

"Нижегородцы активно проявляют себя во флагманском проекте - "Лидеры России", о чем свидетельствует количество финалистов и победителей прошлого года. Благодаря участию в проекте они стали настоящей частью команды, работающей на благо региона. С их подачи уже удалось реализовать несколько важных проектов. Проведение полуфинала большая честь для нас. Принципы открытого и конкурентного кадрового отбора, заложенные в конкурсе, активно используются и в Нижегородской области. Уверен, что в этом году наше сотрудничество будет только укрепляться", - сказал Глеб Никитин.

На конкурс 2020 года от Приволжского федерального округа поступило 41 965 заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Нижегородской области – 48 человек, Самарской области – 41, Республики Башкортостан – 50, Республики Татарстан – 49, Пермского края – 31, Саратовской области – 24, Удмуртской Республики – 15, Оренбургской области – 13, Кировской области – 12, Чувашской Республики – 16, Ульяновской области – 7, Пензенской области – 11, Республики Мордовия – 11, Республики Марий Эл – 7 человек.

31 января 2020 года состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет пройти ретест, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

1 и 2 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

"Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года. Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области", - сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Цели конкурса "Лидеры России" – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.