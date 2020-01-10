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Общество

Поломка состава стала причиной временной остановки движения в нижегородском метро

22 января 2020 12:21  [64] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Дмитрий Наглиев

Поломка состава стала причиной временной остановки движения в нижегородском метро утром 22 января 2020 года. Как сообщили в МП "Нижегородское метро", в 7:36 на станции метро "Парк Культуры" по техническим причинам остановился электропоезд. Специалисты предприняли все необходимые меры по возобновлению движения. По информации поездного диспетчера, помощь оперативных служб не потребовалась.

В официальной группе метро соцсети ВКонтакте также уточняется, что на станции "Парк культуры" поезд встал, заблокировав тоннель.

Участник группы "Типичный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте Дмитрий Наглиев рассказал о том, что задержка на Автозаводской ветке составила более 20 минут.

Фото: из соцсети Вконтакте, Aleksandr Khv

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