Поломка состава стала причиной временной остановки движения в нижегородском метро утром 22 января 2020 года. Как сообщили в МП "Нижегородское метро", в 7:36 на станции метро "Парк Культуры" по техническим причинам остановился электропоезд. Специалисты предприняли все необходимые меры по возобновлению движения. По информации поездного диспетчера, помощь оперативных служб не потребовалась.
В официальной группе метро соцсети ВКонтакте также уточняется, что на станции "Парк культуры" поезд встал, заблокировав тоннель.
Участник группы "Типичный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте Дмитрий Наглиев рассказал о том, что задержка на Автозаводской ветке составила более 20 минут.
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