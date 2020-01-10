Проблема обеспечения лекарствами орфанных больных - всероссийская, - Дмитрий Сватковский Общество

"Проблема обеспечения лекарственными препаратами людей, страдающих орфанными заболеваниями, является всероссийской", - заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Сватковский.

"Депутаты Государственной думы неоднократно обращались к Правительству РФ с предложением в полном объеме передать полномочия по обеспечению лекарствами орфанников на федеральный уровень и финансировать их лечение за счет средств федерального бюджета. Сейчас, я напомню, часть заболеваний финансируется за счет бюджетов субъектов (в настоящее время в этом перечне 17 заболеваний), часть - за счет Федерации", - подчеркнул парламентарий.

"Надеюсь, новый состав правительства РФ, новое руководство министерства здравоохранения страны прислушается к мнению депутатов, потому что проблема носит системный характер. Ни для кого не секрет, что регионам трудно справляться с финансированием орфанных заболеваний — это всегда очень дорогостоящее лечение. При этом в Нижегородской области ситуация лучше, чем во многих других, менее обеспеченных субъектах РФ. Скажу больше: некоторые регионы практически не способны оказывать помощь орфанникам. Поэтому будем уделять этой теме особое внимание при работе с новым кабинетом министров", - продолжил депутат Госдумы РФ.

"Что касается произошедшего в Сосновском районе, то, безусловно, необходимо разобраться в том, как такое стало возможным. Вместе с тем, правительство Нижегородской области взяло ситуацию на контроль, семья подключена к лечению. Главное, сделать выводы, чтобы подобное не повторилось", - добавил в заключение Дмитрий Сватковский.