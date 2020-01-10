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Общество

Более 10 тысяч нижегородцев обратились к волонтерам за помощью при подключении к ЦЭТВ

22 января 2020 13:50  [506] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Более 10 тысяч нижегородцев обратились к волонтерам за помощью при подключении к цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Представители старшего поколения не всегда разбираются в технике, так, как им бы хотелось. Благодаря помощи волонтёров в подключении оборудования они могут смотреть 20 телеканалов цифрового эфирного телевидения — первый и второй мультиплексы — в высоком качестве. Молодые ребята и волонтеры "серебряного возраста" помогли более 10 тысячам человек", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас нижегородских волонтёров наградили за помощь жителям в подключении к ЦЭТВ. Торжественное мероприятие состоялось 22 января.

За помощь в переходе на "цифру" наградили более 100 человек из всех районов Нижегородской области. Волонтерам вручили благодарности минкомсвязи РФ и министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.

Напомним, что Нижегородская область полностью перешла на цифровое эфирное телевещание 3 июня 2019 года. Для того чтобы переход на ЦЭТВ был для жителей максимально комфортным, в регионе организована работа волонтёров, которые помогали подключить цифровое оборудование. С апреля в области также работал Call-центр.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал важность оказания поддержки социально-незащищенным группам населения при переходе на ЦЭТВ. Генеральный директор РТРС Андрей Романченко, посетивший регион в 2019 году, высоко оценил уровень соцподдержки граждан при переходе на цифровое телевидение в Нижегородской области.

Напомним, Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию РФ отметил, что охват цифровым телевидением в России сейчас выше, чем в Франции, Австрии или Швейцарии. "Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы", - сказал глава государства.

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