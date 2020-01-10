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Экономика

Нижний Новгород в 2019 году снизил кредиторскую задолженность на 143 млн рублей

22 января 2020 14:02  [158] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кредиторская задолженность Нижнего Новгорода в 2019 году уменьшилась на 142,7 млн рублей по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 22 января 2020 года.

В минувшем году задолженность бюджета города составила 445,3 млн рублей.

Из них 89 млн рублей — это долги за коммунальные услуги, 26,5 млн - приобретение оборудования и других основных средств, 123 млн рублей — за капитальное строительство, 5,8 млн рублей — за обеспечение питанием, 200 млн рублей - прочие работы и услуги, какие именно глава департамента депутатам не пояснил.

Напомним, что кредиторская задолженность Нижнего Новгорода за 2018 год снизилась почти на 35%. Предполагалось, что расчеты по обязательствам 2018 года будут проводиться в приоритетном порядке до 1 июня 2019 года.

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