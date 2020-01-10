Мужчина пытался ограбить 10-летнюю девочку в Нижнем Новгороде, СУ СК ищет очевидцев Происшествия

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Мужчина пытался ограбить 10-летнюю девочку в Нижнем Новгороде. Как сообщили в СУ СК России по региону, нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний ранее судимый мужчина.

По версии следствия, 21 января 2020 года в дневное время 10-летняя девочка, расплатившись в салоне за изготовленные фотографии, вышла на ул. Героев Космоса Сормовского района. В арке дома № 6 на нее напал мужчина и попытался похитить из кармана верхней одежды сотовый телефон и деньги. Девочка закричала, и злоумышленник скрылся с места происшествия.

Кроме того, в тот же день мужчина похитил деньги у пожилого мужчины в Сормовском районе. Задержать грабителя помогли очевидцы данного преступления. По данному факту следователями МВД также возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время оба дела будут соединены в одно производство. Мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, следователи СК обращаются к жителям дома № 6 по ул. Героев Космоса, которые стали очевидцами совершенного в отношении малолетней школьницы преступления и откликнулись на ее крики о помощи, связаться со следователем СК по телефону: 8920-069-53-65.

От лица руководства следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области неравнодушным жителям города, проявившим свою активную гражданскую позицию и оказавшим содействие при задержании подозреваемого, а также откликнувшимся на призывы девочки о помощи, выражается искренняя благодарность.