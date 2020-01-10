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Общество

Труп кабана с АЧС обнаружен в Ардатовском районе

22 января 2020 16:05  [100] Общество

Труп кабана с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, труп животного обнаружен в районе Личадеевского заказника.

В настоящее время там проводятся мероприятия по купированию очага инфекции.

Напомним, что за 2019 год на территории Нижегородской области зарегистрировано 12 случаев АЧС в шести районах: Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, Шатковском и Перевозском.

В результате вспышек АЧС за 2019 год в Нижегородской области уничтожено более 500 голов домашних свиней и более пяти тонн мясопродуктов.

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