Труп кабана с АЧС обнаружен в Ардатовском районе

Труп кабана с вирусом африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, труп животного обнаружен в районе Личадеевского заказника.
В настоящее время там проводятся мероприятия по купированию очага инфекции.
Напомним, что за 2019 год на территории Нижегородской области зарегистрировано 12 случаев АЧС в шести районах: Арзамасском, Дальнеконстантиновском, Вадском, Сосновском, Шатковском и Перевозском.
В результате вспышек АЧС за 2019 год в Нижегородской области уничтожено более 500 голов домашних свиней и более пяти тонн мясопродуктов.
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