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Общество

"В начале февраля мы начинаем активную кампанию по сбору подписей за звание "Город трудовой доблести", - Глеб Никитин

22 января 2020 16:18  [99] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в Павлове 22 января 2020 года. В этот день он также проверил работу Южного "Поезда здоровья" и центра амбулаторной онкопомощи.

Одной из главных тем обсуждения с ветеранами стала работа по подготовке заявки на присвоение Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Глеб Никитин поблагодарил ветеранов за поддержку.

"Сейчас идёт подготовка всех необходимых документов для оформления заявки. Одной из её составляющих станут подписи нижегородцев. Для этих целей создан оргкомитет, в который вошли представители более 80 общественных организаций и промышленных предприятий нашей области. Среди них есть и Павловский автомобильный завод", который входит в "Группу ГАЗ", - сказал губернатор.

"Уже принято решение, что оргкомитет будет открытым. И любые общественные организации, предприятия могут поучаствовать в этом большом деле. В том числе и инициативная группа павловчан. В начале февраля мы начинаем активную кампанию по сбору подписей. И я очень прошу вас подключиться к этой работе. Вы совершенно правы: говоря "Город трудовой доблести", мы имеем в виду не только сам областной центр, но и всю область", - добавил глава региона.

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