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Общество

Нижегородцы предложили установить фонтан около станции метро "Двигатель Революции"

22 января 2020 18:05  [160] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Нижегородцы предложили установить фонтан недалеко от станции метро "Двигатель Революции". Такое предложение от жителей города поступило в ходе общественных слушаний по благоустройству территории у дома №57 по проспекту Ленина. Местные жители обратили внимание на то, что территория около этой станции "не благоустроена, завалена мусором и там отсутствует освещение". Нижегородцы считают, что установка фонтана облагородит территорию около станции метро. Напомним, что летом 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал отремонтировать все городские фонтаны в 2019 году. Ремонт планировался в рамках концессионного соглашения с ООО "Городские инженерные сети" В 2019 году этом году планировалась модернизация городских фонтанов: в Советском районе на улицах Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в переулке Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на улице Есенина, в Московском районе в сквере им. Люкина по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на улице Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича. Однако позже стало известно, что ремонта всех фонтанов не будет. Владимир Панов сказал, что "единовременно такое количество фонтанов вернуть к жизни очень сложно <...>, поэтому нижегородцы получат позитивные эмоции только в следующем году".

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